Il 2019 si consuma sotto un caldo sole

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala che l'espansione di un campo anticiclonico dall'Europa occidentale verso quella centrale favorirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato per diversi giorni, accompagnato da un graduale aumento delle temperature in quota.

LUNEDI 30 DICEMBRE

Sereno o tuttalpiù poco nuvoloso. Temperature: in lieve aumento in quota. Pressione: pressoché stazionaria. Venti: 3000 m da moderati a forti settentrionali; deboli settentrionali nelle valli. MARTEDI 31 DICEMBRE Sereno o tuttalpiù poco nuvoloso. Temperature: in lieve aumento. Pressione: in lieve calo. Venti: 3000 m N->E deboli o moderati; deboli settentrionali nelle valli.

PERICOLO VALANGHE

Problemi valanghivi: neve ventata e valanghe da slittamento sotto i 2700 m sui versanti molto ripidi erbosi.



Il pericolo valanghe si mantiene più alto lungo la dorsale di confine con Francia e Svizzera e Valli del Gran Paradiso per la presenza di accumuli da vento recenti, più numerosi e grandi oltre il limite del bosco, che poggiano su accumuli più vecchi e duri.



Valanghe provocate

Oltre il limite del bosco ci sono diversi accumuli da vento recenti (di durezza e spessore variabile a seconda delle quote e delle localizzazioni), anche in pieno pendio e soprattutto alle esposizioni meridionali ed orientali. I punti critici, dove il passaggio di uno sciatore può staccarli, sono i bruschi cambi di pendenza oppure a ridosso delle creste e dei colli. Sono visibili ed evitabili.

Dove il grado di pericolo è marcato questi accumuli sono più grandi e diffusi.

Prestare attenzione ad attraversare pendii ripidi soleggiati sotto i 2200 m di quota, dal primo pomeriggio, perché è possibile staccare piccole valanghe di neve umida e pesante, soprattutto dove questa poggia su vecchie croste da rigelo.

Valanghe spontaneeValanghe di fondo dai pendii molto ripidi erbosi/rocciosi sotto i 2700 m, anche di medie dimensioni - sia di giorno che di notte.Scaricamenti di neve umida/bagnata dalle barre rocciose, dalla tarda mattinata e dai pendii più soleggiati. Ancora possibile qualche isolato lastrone in quota da pendii molto ripidi, soprattutto alle esposizioni sud-est, con valanghe generalmente piccole/medie dai siti abituali.