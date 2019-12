Buone notizie per le lavoratrici dell'impresa di pulizie degli uffici giudiziari

Le Lavoratrici dell'impresa di pulizie che operano negli uffici giudiziari di Aosta, circa una decina di unità, dal primo Gennaio 2020 ,hanno un altro interlocutore datoriale, la società Pulitori ed Affini, di Brescia che subentra alla Manitalidea, di Ivrea. Lo rende noto Raffaele Statti, segretario della UilTucs.

La fornitura di servizi di pulizia e igene ambientale degli uffici giudiziari sul territorio nazionale è affidata alla Consip S.p.a., la quale ha affidato alla Manitalidea l'appalto di diversi territori, tra i quali Aosta.

Il presidente della Corte di Appello di Torino ha espresso parere decisamente negativo in merito alla prosecuzione del contratto in corso, oltre la data del 31-12-2019, in ragione dei numerosi e reiterati inadempimenti contrattuali da parte della società fornitrice dei servizi.

"Le Lavoratrici - spiega Statti - hanno lavorato diversi mesi senza stipendio. Il pagamento delle spettanze, fino al mese di Ottobre 2019 è avvenuto per surroga dalla Corte di Appello di Torino".

In osservanza delle leggi che regolano i contratti pubblici, attraverso la procedura dei contratti sotto soglia si procede all'acquisizione tramite Mepa, con autonome procedure degli uffici dei vari territori per l'individuazione del fornitore per l'erogazione del servizio, per il periodo dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2020.