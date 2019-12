Villeneuve: Nuovo sopralluogo e sorvoli droni zona frana

Il Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto - Droni) dei Vigili del fuoco è intervenuto oggi nel Comune di Villeneuve a seguito della frana verificatasi venerdì sera.

Le operazioni che i piloti dei droni hanno svolto sono principalmente due: voli manuali atti a verificare la presenza di un pericolo imminente di ulteriori crolli e voli programmati per l’acquisizione di fotografie georeferenziate.

Le immagini acquisite dai droni VVF, opportunamente elaborate con programmi volti alla creazione di mappe e modelli tridimensionali, potranno servire a pianificare gli interventi di messa in sicurezza dell’area interessata e a valutare, a seguito di ulteriori voli con acquisizione di altre fotografie, se vi siano stati altri movimenti franosi.

Sul luogo è inoltre presente per tutta la giornata e negli orari indicati nell’ordinanza del Sindaco, personale VVFF con il Posto di Comando Avanzato. Il suddetto personale si occupa di accompagnare nella zona rossa i proprietari e gli occupanti delle abitazioni non accessibili per il recupero dei beni.