Lite condominiale per parcheggio incivile che blocca il transito

E' della vigilia di Natale una furibonda lite verbale tra alcuni condomini di un palazzo di Quart per un parcheggio incivile che bloccava il transito. Fortunatamente ha prevalso il buon senso e dopo che il proprietario ha spostato l'auto il tutto è rientrato.

Ma è bene sapere che è reato impedire il transito. Infatti, Visto che il carro attrezzi non può operare nelle aree private quale, appunto, è il cortile condominiale, la tutela arriva direttamente dal codice penale.

Parcheggiare la propria auto in mezzo alla corsia di transito dello spiazzo comune, impedendo così agli altri condòmini di entrare ed accedere ai propri posti auto oppure di uscirne per immettersi sulla strada, è un reato di violenza privata. Il concetto di violenza, infatti, comprende un ventaglio di comportamenti molto ampio, che prescinde dai mezzi utilizzati.

Chi blocca il passaggio a un’altra auto si sporca, dunque, il casellario giudiziario e, oltre a scontare la severa pena prevista, per questi casi, dalla legge, pena che può arrivare fino a ben 4 anni di reclusione, sarà tenuto a risarcire i danni in via civile.

La quantificazione del risarcimento dipenderà anche dalla “bravura” della parte lesa a dimostrare i pregiudizi da questa subiti che, oltre a consistere nel danno morale conseguente alla coartazione fisica di non passare e di vedersi costretti a non compiere le proprie attività quotidiane, potrà anche consistere in quello patrimoniale per le eventuali occasioni di guadagno mancato; si pensi a un agente di commercio che perda un appuntamento per non essere riuscito a immettersi sulla strada principale o a un professionista che non sia stato in grado di raggiungere un proprio cliente.

Insomma, conseguenze tutt’altro che tenui, quelle per chi chiude il transito con l’auto, considerato che potrebbe anche trattarsi di maleducazione o, peggio, di una vendetta tra vicini di casa per un precedente torto subito nel qual caso, peraltro, potrebbe aggiungersi anche l’ulteriore reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni.