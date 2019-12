Quart: Tariffe bloccate e sistemazione viabilità scuole e acquedotto

Per l’anno 2020 il Comune di Quart dispone di oltre 7,2 milioni di euro. E’ quanto prevede il bilancio di previsione 2020 approvato dal Consiglio comunale. “Un bilancio – come ha spiegato il sindaco, Eugenio Acheron - che garantisce gli equilibri”, e che stanzia ingenti somme per interventi di manutenzione e di investimento, nonostante le tariffe e le imposte siano rimaste invariate rispetto quest’anno.

Eugenio Acheron

Per quanto riguarda gli investimenti sono impegnati 12.500 euro per interventi nelle scuole; 70mila euro per interventi sulla strade poderali; 25mila per il ripristino di muri lungo; 43mila per espropri relativi al progetto della strada Combe.

Inoltre sono impegnati 20.350 euro per il parcheggio Berthod; 15mila per la progettazione di un secondo intervento di riqualificazione del borgo di Villefranche; 235.400 euro per l'adeguamento della scuola secondaria di primo grado e 227mila per la rete dell’acquedotto.

“Nonostante il nuovo mutuo per la costruzione della scuola primaria - ha spiegato il sindaco - non ci sono scostamenti di rilievo nell’importo delle rate di rimborsi perché un mutuo è stato estinto mentre gli altri sono stati rinegoziati, riducendo notevolmente l’incidenza degli interessi”.

In apertura di adunanza il presidente del Consiglio, Bruno Pallua ha informato il Consiglio che per ragioni personali si è dimesso l’assessore Severino Giovinazzo che dovrà essere sostituito entro 30 giorni.