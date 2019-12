Jean Barocco si autosospende dall’Uv

Con una lettera inviata al Presidente della sezione di Quart comunica la sua autosospensione dall’Uv. Jean Barocco anticipa così la probabile espulsione proposta dopo la sua decisione di non votare il bilancio della Regione in attesa di trovare una possibile intesa per rivedere il documento finanziario.

Questa la lettera che Jean Barocco ha inviato al Presidente della Sezione:

"Cesarino ColléPrésident Section Union Valdôtaine de QuartCher Cesarino, par cette lettre je t’informe de ma décision de me auto-suspendre de l’Union Vadôtaine, mouvement auquel j’appartiens depuis toujours, je te préviens aussi que je ne demanderai pas le renouvellement de ma carte d’adhésion pour l’année 2020.

Je remercie l’Union Valdôtaine de Quart, pour les opportunités quelle m’a offertes dans ces longues années d’adhésion, de travailler, pour Quart et de contribuer en toute petite mesure à l’épanouissement du Peuple Valdôtain, de sa souveraineté et de son autonomie

Je te prie, Cesarino, de prévenir de cette décision le Comité Fédéral de l’Union Valdôtaine, mouvement auquel, j’avais l’honneur d’ appartenir.Une forte poignée de main à Toi ainsi qu’à tous les adhérents à la Section de Quart.

Gianni".

L'union Valdotaine che nel 2018 ha iniziato la legislatura con sette Consiglieri regionali, dopo l'uscita di Emily Rini e ora con l'autosospensione di Barocco rimane con 5 consiglieri, ma è attesa l'uscita dal gruppo anche di Flavio Peinetti e Mauro Baccega.