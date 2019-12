Le Nouvel An se fête avec l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste

Le traditionnel Concert du Nouvel An de l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste, inséré dans le cadre de la Saison culturelle, se tiendra dimanche 5 janvier 2020, 21h, à l’Auditorium de Pont-Saint-Martin.

Créé en 1985 sous le nom de Fanfare Régionale, l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste débute officiellement le 4 janvier 1986 dans le cadre de la Saison culturelle 1985/1986. A partir de 1991, le groupe participe et remporte de nombreux prix à d’importants concours nationaux et internationaux comme le «Certamen Internacional de bandas de musica» de Valencia, le concours «Banda dell’anno» de Pesaro et le Concours International de Riva del Garda «Flicorno d’Oro» dans la catégorie excellence où il remporte le 1er Prix et le 1er Prix absolu.

En 1997, après un cours de perfectionnement tenu par le chef d’orchestre belge Jan Van der Roost, la formation interprète en avant-première «Poème Montagnard» et remporte le premier prix au concours international de Kerdrade en Hollande. Le groupe participe également en 2012 au 18ème Innsbrucker Promenadenkonzerte et, en 2015, au 16ème Festival International pour Fanfares de Besana en Brianza.

L’Orchestre d’Harmonie organise également des cours de perfectionnement d’interprétation et pour directeur de fanfares, notamment avec des directeurs renommés comme Johann de Meij, Luis Izquierdo, Franco Cesarini, Thierry Weber, Fulvio Creux et Ferrer Ferran.

La formation, dirigée depuis sa création par Lino Blanchod, est actuellement composée d’environ 65 musiciens provenant de la Vallée d’Aoste et du Canavese et a réalisé de nombreux enregistrements et concert en collaboration avec des solistes de renommée nationale, parmi lesquels le quintette Pentabrass, Ercole Ceretta, Mario Barsotti, Ivano Buat, Corrado Colliard, Devid Ceste, Floriano Rosini, Giuliano Rizzotto e Roberto Rossi.

Entrée unique: 8 euros; qui a acheté n’importe quel abonnement peut assister gratuitement au concert en réservant au numéro 0165 32778.