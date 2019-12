Courmayeur: Il sindaco Miserocchi richiama l'attenzione sulla racconta rifiuti

Vivere in un ambiente pulito e decoroso è un piacere per tutti e deve essere un’attenzione condivisa. Effettuare una buona raccolta differenziata e un adeguato conferimento sono gesti quotidiani di educazione verso tutti e verso l’ambiente, oltre che verso le generazioni future. L’Amministrazione comunale chiede dunque a residenti e turisti di collaborare a mantenere il territorio di Courmayeur sempre pulito.

Sono, infatti, diverse le segnalazioni che arrivano in Comune rispetto a un non adeguato conferimento dell’immondizia da parte dell’utenza, nonché rispetto ad atti di poca attenzione che deturpano il paesaggio urbano e, spesso, anche quello naturale. Per questo motivo l'Amministrazione ricorda le principali regole per una corretta raccolta differenziata.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati è gestito dall'Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc, tramite la ditta Quendoz S.r.l., aggiudicataria dell’appalto.

NOVITA' - SERVIZIO STRAORDINARIO DOMENICALE DI RACCOLTA RIFIUTI INVERNO 2019/20 - La Giunta ha approvato il servizio straordinario domenicale di raccolta rifiuti, come ormai avviene da diversi anni, poiché risulta opportuno prevedere durante la stagione turistica invernale, ossia dal 08/12/19 e fino al 26/04/20 compreso (n. 21 domeniche), un servizio straordinario domenicale di raccolta rifiuti, al fine di garantire una migliore immagine della stazione turistica.

I link per saperne di più sul funzionamento del servizio e le regole di raccolta differenziata.

Servizi sul territorio di Courmayeur

Informazioni generali sulla raccolta differenziata

Vademecum sulla raccolta differenziata

CONSULTA IL CALENDARIO DI RACCOLTA UTENZE NON DOMESTICHE ADERENTI AL SERVIZIO PORTA A PORTA E LE REGOLE DI CONFERIMENTO

Per quanto concerne la raccolta generale dei rifiuti per mezzo dei cassonetti sparsi sul territorio, questa segue le tempistiche del servizio porta a porta.

Rispetto alla raccolta dei rifiuti ingombranti invece è necessario contattare direttamente il numero verde della ditta Quendoz, così come per avere ulteriori informazioni specifiche relative al servizio rifiuti sul territorio, non contenute nella presente informativa – DITTA QUENDOZ - NUMERO VERDE 800 77 87 97