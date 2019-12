Pinocchio il nuovo laboratorio teatrale per bambini ad Arvier

Sarà ispirato a La Filastrocca di Pinocchio di Gianni Rodari (nel 2020 ricorreranno i 100 anni dalla sua nascita) il nuovo progetto teatrale dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni che sarà realizzato dal Teatro del Mondo di Valeriano Gialli e Paola Corti ad Arvier. Prosegue nel tempo, e si consolida, la sinergia tra Teatro del Mondo, Amministrazione comunale e Biblioteca di Arvier.

Sono invitati a partecipare al laboratorio teatrale tutti i bimbi che frequentano la scuola primaria, anche senza precedenti esperienze artistiche o teatrali. Il primo incontro (di prova) è fissato per sabato 11 gennaio dalle 17 alle 18,30, nella Sala Consiliare del Comune di Arvier (sopra la farmacia).

Gli incontri saranno sempre di sabato pomeriggio.

Per partecipare all’incontro di prova, e in ogni caso per ulteriori informazioni, è necessario contattare: teatromondo@gmail.com oppure telefonare al 3356776383.