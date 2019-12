Villenenuve: Masso cade su un'abitazione, si allarga la zona rossa

Due i sopralluoghi in mattinata a Villeneuve nella zona a monte della caduta del masso. Forestali e referenti della Struttura regionale assetto idrogeologico dei bacini montani prima e geologo regionale dopo. Il geologo della Regione Davide Bertolo ha ulteriormente allargato la zona rossa che comprende ora circa 15 abitazioni; una ventina le persone che hanno dovuto abbandonarle.

I vigili del fuoco volontari e professionisti accompagneranno i residenti per il recupero dei beni. In via precauzionale il Comune ha chiuso e transennato con presidio dei Vigili del fuoco volontari la strada comunale collegata alla zona. Nel pomeriggio il Comune farà ulteriori valutazioni con suoi tecnici per provvedere alla messa in sicurezza.

IL FATTO

I vigili del fuoco sono intervenuti nel centro di Villeneuve, vicino a piazza Chanoux, per un masso caduto su una abitazione. Nessuna persona coinvolta. Sul posto operano anche Corpo Forestale e Carabinieri.

A scopo cautelativo sono state evacuate tre case nella zona sottostante la parte da dove si è staccato il masso, dove peraltro sono già presenti reti di contenimento. I vigili del fuoco proseguono il monitoraggio e la sorveglianza della zona in attesa delle valutazioni che saranno fatte domani dal geologo regionale. Le sette persone sfollate hanno trovato ospitalità da parenti e amici.