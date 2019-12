Si rompe un tubo e si allaga il seminterrato; in Regione arrivano i Vigili del fuoco

"Attenzione, allarme incendio": è scattato alle 12 di oggi sabato 28 dicembre e non è più cessato l'allarme sonoro installato a Palazzo regionale che segnala la necessità di evacuare l'edificio causa calamità. L'efficiente usciera in servizio all'atrio non si è persa d'animo e ha immediatamente allertato Vigili del fuoco e sicurezza interna; sul posto è giunta un'autobotte dei pompieri professionisti di Aosta, che hanno verificato la rottura di una conduttura dell'acqua, la cui abbondante e ininterrotta fuoriuscita ha allagato dei locali seminterrati e ha fatto scattare l'avviso di emergenza.

Nessuna persona è rimasta coinvolta ma in attesa dell'arrivo dei tecnici idraulici l'accesso al palazzo è stato interdetto al pubblico.