L’Uv riparte da quattro; proposta esplusione Jean Barocco e Flavio Peinetti, mentre Mauro Baccega se ne va

Il Comité fédéral dell'Union valdotaine ha chiesto l'espulsione dal movimento dei consiglieri regionali Jean Barocco e Flavio Peinetti "per le dichiarazioni fatte e le posizioni assunte" in merito al bilancio regionale. In base allo statuto del 'mouvement' la decisione sarà presa dal Conseil fédéral che si riunirà l'8 o il 9 gennaio prossimi. Sarà loro facoltà, poi, di ricorrere ai Probiviri. Barocco e Peinetti si sono rifiutati di approvare il bilancio.

L’Uv pare così destinata ad ripartire da quattro consiglieri regionali, nel 2018 ne aveva eletti setei. Infatti anche Mauro Baccega, eletto nella lista dell’Uv lascerà il movimento in rotta con il Movimento e nel corso del dibattito sul bilancio ha attaccato duramente i vertici dicendo: “Il Comité fédéral dell'Union Valdôtaine è stato inopportunamente convocato alla vigilia di questa discussione, a riprova di come il Movimento non sia mai stato in sintonia con il gruppo consiliare dell'UV: non mi sarei mai aspettato un percorso di questo tipo”.

Evidentemente c’è chi ritiene che il Movimento si inchini ai Consiglieri regionali rifiutando così la centralità del Movimento nelle scelte politiche. Non essendo iscritto non potrà essere espulso dal Movimento ma potrebbe essere radiato dal gruppo regionale dell’Uv.

Alle elezioni del 20 maggio 2018 l’Uv ottenne sette consiglieri: Rollandin Augusto che ottenne 3.417; Testolin Renzo 2.291; Farcoz Joël 1.819; Rini Emily Marinella 1.169; Baccega Mauro 1.123; Sorbara Marco 1.071; Bianchi Luca 1.051. Pochi giorni dopo le elezioni è uscita dal gruppo Emily Rini che ha così favorito la formazione del Governo leghista guidato da Nicoletta Spelgatti che si reggeva proprio con il voto di Emily Rini che dopo meno di sei mesi stacco la spina e favorì la nascita di un governo di autonomista con 18 voti su 35 disponibili in Consiglio.

Il 23 gennaio il primo scossone con dell’inchiesta Geenna che coinvolge il Consigliere regionale Marco Sorbara che venne arrestato e quindi sostituito da Jean Barocco primo escluso con 860 voti. A inizio 2019 una condanna ha portato alla sospensione di Augusto Rolladin che venne sostituito da Peinetti Flavio, secondo degli esclusi con 822 voti.

A metà dicembre, sempre per l’inchiesta Geenna si dimise perché raggiunto da un avviso di garanzia anche Luca Bianchi. Avrebbe dovuto sostituirlo Domenico Avari (815 voti) che ha però rinunciato e così è entrato il quattro escluso: Erik Lavevaz, presidente dell’Uv, che ottenne 788 voti.