Aosta: Nelle vie del Quartiere Cogne il Concerto di Natale itinerante della banda municipale

Proseguono le iniziative di aggregazione sociale organizzate dall'Associazione Quartiere Cogne-AQC di Aosta insieme ad enti pubblici e privati per animare il popoloso quartiere ad ovest del capoluogo. Dopo il successo della 'Festa di Natale' del 20 dicembre alla quale hanno preso parte oltre 150 persone, oggi sabato 28 dicembre alle ore 15 in via Mont Fallère ( area della piazzetta del mercato settimanale ndr) prenderà il via il concerto itinerante di Natale della Banda municipale diretta dal maestro Rocco Papalia.

Lungo le vie del quartiere Cogne la banda eseguirà brani della tradizione natalizia, pezzi di swing, jazz popolare, blues e melodici. Alle ore 16,30 ritrovo al Baretto in via Vuillerminaz 3, con una merenda offerta dall'AQC, dalle associazioni 'Anziani attivi' e 'Culturalmente'. L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Aosta e rientra nelle attività di sostegno agli eventi e manifestazioni di rilevanza sociale organizzati in città.