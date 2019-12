Un snowboardeur chute sur une vingtaine de mètres

Il a risqué le pire, un snowboarder italien agé de 40 ans qui jeudi 26 décembre, vers 16 heures, a été victime d’une chute alors qu’il évoluait en hors-pistes dans le secteur des crêtes de Chabrières, en Haut Savoie.

Il a débaroulé sur environ 20 mètres, par causes encore en train de vérification par le gendarmes du Péloton de secours en montagne de Briançon. Polytraumatisé, il a d’abord été secouru par des pisteurs de la station, puis par deux hommes du peloton de gendarmerie et par un médecin du Smur, qui a constaté le traumes et les blessures.

Le snowboarder dont on connait pas encore les généralités a été héliportée à bord de la machine du détachement aérien de la gendarmerie au centre hospitalier de Gap, où il a été hospitalisé immediatement.