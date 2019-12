I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi sulle prime pagine dei giornali nazionali l'arresto di Pietro Genovese per omicidio stradale; il governo Conte nelle mani della Consulta; in arrivo il nuovo codice antifallimento



IL CORRIERE DELLA SERA - Arrestato Pietro Genovese, un testimone, 'correva molto veloce'. Nuovo codice antifallimento, avvio soft con proroga per le microimprese

LA STAMPA - Arresti domiciliari per il giovanr che ha investito le due sedicenni. Nuovi tagli dei Paesi Opec e crisi dello 'shale oil', petroli boom a 68 dollari. Il destino del governo Conte nelle mani della Consulta

bistrot natale

IL SOLE24ORE - Dopo la manovra, gennaio in salita, tanti decreti da convertire. Ilva, Alitalia, Popolare Bari, il conto per lo Stato arriva a 5,9 miliardi

LA STAMPA VDA - La politica valdostana cerca di arrivare indenne al brindisi di Capodanno.

GAZZETTAMAT IN.IT - Front Valdotain non si scioglie, Rini resta come rappresentante in Consiglio

AOSTASERA.IT - 'Una poltrona per due', l'incognita degli assessorati al Comune di Aosta

AOSTAOGGI.IT - Emily Rini è la coordinatrice di Forza Italia in Valle d'Aosta

AOSTANEWS24.IT - Convocato il Consiglio regionale per l'approvazione del Bilancio