PAPA: Il «popolo di Santa Marta»

È quando hanno visto Papa Francesco spegnere la candelina e assaggiare con un dito la crema della torta — e mettersi a passare poi, con un sorriso “complice”, i dolcetti alla frutta — che la festa per il suo compleanno ha avuto inizio. I bambini hanno capito che era una festa davvero “loro”, semplice, come si farebbe a casa o in oratorio.

Anche perché attorno al Papa — domenica, mattina 22 dicembre, nell’aula Paolo VI — c’erano davvero solo le famiglie povere, quasi tutte straniere, assistite in Vaticano da quella piccola-grande opera di carità che è il Dispensario pediatrico Santa Marta.C’era il “popolo di santa Marta”, tenuto insieme da volontari — compresi medici del Gemelli e del Bambino Gesù che prestano gratuitamente il loro servizio — in prima linea per offrire ai bambini e ai loro genitori l’opportunità di andare avanti, giorno per giorno. Ma anche di sperare in un domani migliore. Nonostante non si abbia in tasca neppure la tessera del servizio sanitario.Francesco ha scelto, per il quarto anno, di festeggiare con i suoi “vicini” il compleanno (che, in realtà, era martedì scorso): Casa Santa Marta e il Dispensario Santa Marta sono divisi — meglio, “collegati” — solo dallo stretto vicolo del Perugino.

E nella sua scelta c’è lo stile della festa di famiglia: protagonisti i bambini e il Papa. Senza scenografie o “effetti speciali”. Qualche canzone natalizia, un simbolico “girotondo” e tanti tanti regali per Francesco. Tutti preziosissimi, dal valore inestimabile, almeno secondo la scala dell’affetto. Non certo per quella economica. E sì, perché al Papa i piccoli hanno portato i loro disegni, le loro lettere e qualche pelouche per i loro coetanei che hanno ancora di meno. Che non hanno neppure il pelouche.

Nel presentare al Pontefice l’attività del Dispensario, la direttrice suor Antonietta Collacchi è andata diritta all’essenziale — chi fa carità sul serio non ha tempo da perdere in chiacchiere — parlando di condivisione e di comunità. Tanto che tutti, ma proprio tutti, hanno dato un contributo per la realizzazione della festa. Fosse anche un’idea, un sorriso, una pacca sulle spalle per dire “ci sono anch’io”. Nessuno deve sentirsi escluso e men che mai a Natale, ha insistito la religiosa che lunedì scorso, con Athletica Vaticana, ha accompagnato un gruppo di famiglie a incontrare gli atleti olimpionici delle Fiamme Gialle, cuochi e camerieri per un giorno, per fare qualche corsa e qualche salto. Servire i più poveri è un antidoto contro l’egoismo dilagante, ha rilanciato la religiosa. Forte anche del carisma di san Vincenzo de’ Paoli.

Al Papa il “popolo di Santa Marta” ha portato le sue storie, le sue speranze, senza nascondere ansie, preoccupazioni e dolori. Come i figli fanno con il padre. C’è una famiglia che, tre mesi fa, ha perso due figli in un incidente stradale: a Francesco hanno consegnato le foto dei ragazzi ma soprattutto hanno chiesto di essere sostenuti con la preghiera. Davanti al Pontefice c’è chi non ce la fa proprio ad arrivare con i soldi alla fine del mese per mangiare, pagare l’affitto e mandare i bambini a scuola. C’è chi non solo non ha lavoro ma neppure una prospettiva.Ma negli sguardi e nelle parole di questo “popolo” non c’è disperazione. Non c’è lamento. Sì, lacrime sì. E tante.

Perché il Natale è una festa di verità e senza verità non si costruisce con speranza un domani migliore, dicono Javier, Valentina, Giovanna e Marco, le “colonne” del Dispensario, dando voce a tutti i volontari. Per chi ha scelto di servire oggi, la festa significa rilanciare un’esperienza di accoglienza, oltre le differenze religiose e culturali, che mette al primo posto la persona e unisce alla tenerezza anche la competenza professionale sanitaria e di consulenza psicologica. Perché il bene va fatto bene, dicono. Ma senza perdere lo stile di Santa Marta, efficace e discreto al tempo stesso, tanto che persino in Vaticano non tutti ne conoscono l’attività e la sede. Nonostante sia stato fondato nel 1922.Come in ogni festa che si rispetti, domenica mattina nell’aula Paolo VI non sono mancati gli animatori (e neppure un tenerissimo “presepe vivente”).

Ci ha pensato l’associazione “Alla grande”, con Matteo, Claudio e un bel po’ di giovani. Inoltre un equilibrista e un’artista sui trampoli hanno rappresentato “la stella e l’angelo” (Francesco non ha mancato di chiedere loro metodi e tempi di allenamento per raggiungere livelli così importanti). E poi a fare animazione musicale sono stati anche i bambini del Minicoro di Rovereto, diretto dal maestro Gianpaolo Deicampi. Mentre i dolci li hanno offerti i “mastri pasticceri” amici del Dispensario.Il Papa, che ha salutato a uno a uno i presenti, ha messo su un dialogo spontaneo e scherzoso con i bambini, chiedendo loro se sia meglio la guerra o la pace. E incoraggiando i genitori a dedicare più tempo possibile ai figli per giocare con loro.

È esattamente lo stile quotidiano del Dispensario Santa Marta, perché «senza sorriso si fa poca strada» confida suor Antonietta.Quando Francesco li ha salutati per l’appuntamento del mezzogiorno con l’Angelus, i bambini con i loro familiari hanno continuato a vivere una giornata di condivisione con il pranzo nell’atrio dell’aula. Sempre in semplicità. Oggi tutti hanno indossato il loro abito migliore per la festa con il Papa. Niente pizzi e merletti, però. Niente borse firmate. Ma tanta tanta dignità. E forse la festa è riuscita bene anche per questo. (di Giampaolo Mattei)