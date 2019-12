Doues: Gara d'appalto per gestione stagionale centro sportivo con annesso ristorante-bar

Scade alle ore 12 di martedì 14 gennaio 2020 la presentazione delle offerte relative alla gestione del centro sportivo di Doues. Importo a base d’asta in aumento 3.500 euro a stagione per tre stagioni. Il centro sportivo comprende un fabbricato con alloggio per il gestore, locale bar e ristorante con cucina e servizi igienici.

Del centro fanno poi parte un campo di calcio, un campo sintetico polivalente, un campo di minigolf. La gestione va dal primo maggio 2020 al 30 settembre 2022. Tra i requisiti per essere ammessi alla gestione è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, l’iscrizione al registro esercenti il commercio.

Situato nei pressi del capoluogo è dotato dalle seguenti strutture:



Bar ristorante pizzeria;



Campo da calcio ;



Campo polivalente in sintetico (tennis - calcetto);



Campo di pallavolo in erba;



Campi palet/pétanque;



Area attrezzata giochi bimbi - Minigolf

