Video natalizio e animazioni a ‘Traditen’ con Le Digourdì di Charvensod

“Cllotse de Tsalende” è la divertente rielaborazione del canto natalizio “Jingle Bells” in stile “Charvensod Lido” il brano interpretato Le Digourdì di Charvensod l’estate scorsa. Impegnati in questa nuova performance video-musicale, visibile sulla pagina Facebook della compagnia teatrale patoisante, sono Fabien Lucianaz compositore del testo e voce insieme a Sophie Comé oltre alle comparse Christianne e Stéphanie Albaney, Joëlle e Jordy Bollon, André, Annie, Arnaud, Corinne, Julien, Michel e Roger Comé, Marlène e Margot Jorrioz, Désirée Linty e Eyvia Lucianaz.

Domenica 29 dicembre, invece, a partire dalle 18 l'antico borgo di Charvensod si animerà con “Traditen” la biennale veillà che tra storia e leggenda accoglierà molte iniziative tra cui le quattro pièces (sketches di circa 15 minuti l’uno) che Le Digourdì reciteranno in patois contestualizzandone il contenuto ai luoghi scelti. Così in ordine di presentazione il pubblico, che verrà attivamente coinvolto, assisterà a «Lo cabaret» in una taverna, a «L’enchèr» in piazzeta, a «La véillà d’eun coù» in una crotta (cantina) e a «Lo Mariadzo» nella chiesetta di Saint-Fabien et Saint-Sébastien.