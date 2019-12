Aosta: Cede asfalto e si apre voragine in via Festaz

La buca apertasi in via Festaz ad Aosta

E' stata transennata e così rimarrà sino all'arrivo dei tecnici comunali lunedì 30 dicembre, una grande e profonda buca apertasi ieri improvvisamente nell'asfalto di via Festaz ad Aosta, al bivio con le vie Frutaz e Cerise di fronte al Carrefour. Il cedimento dell’asfalto, forse conseguenza di instabilità generata da recenti scavi nella zona, è avvenuto in un momento di medio traffico ma non ha causato danni alle vetture in transito né ai pedoni.

Allertata dagli automobilisti, la Polizia locale giunta sul posto ha messo subito in sicurezza l'area transennando la buca." Manca il terreno sotto l'asfalto. Non sappiamo quanto è grosso il buco, sembra abbastanza profondo - ha spiegato il comandante della polizia locale, Fabio Fiore - il rischio è che si apra e che diventi più grosso. La strada resterà chiusa finché non sarà messa in sicurezza, ci vorranno alcuni giorni". Il traffico proveniente da via Torino è ora deviato in piazza Plouves, mentre quello che arriva dalle vie Festaz e Ribitel può svoltare unicamente in via Cerise. Il sopralluogo dei tecnici comunali servirà a valutare il miglior intervento per il ripristino del manto stradale e quindi il ritorno alla normalità della circolazione.