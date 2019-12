Cos’è l’esercizio provvisorio?

Mai come in questi ultimi giorni si sente parlare di esercizio provvisorio perché il Consiglio Valle non ha approvato il Bilancio 2020 della Regione.

Ma cosa significa esercizio provvisorio? Quali le conseguenze?

Significa che la Regione gestisce gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettua i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

Vale a dire che non potrà spendere di più di quanto previsto nel bilancio 2019 ed i pagamenti saranno condizionati dai dalla somma dei residui al 31 dicembre 2018.

Per essere più chiari: come una famiglia che non può spendere più di quanto percepisce mensilmente con la busta paga, la Regione deve limitare i suoi impegni mese per mese senza poter effettuare alcuna programmazione.

Insomma mese per mese ha a disposizioni, per la gestione dei servizi le somme previste nel bilancio 2019.E tutto questo danneggia economia, programmazione, servizi e investimenti.