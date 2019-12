Alla mensa Tavola Amica della Caritas di Aosta 50 persone al pranzo di Natale

Ad Aosta c'è chi, prima di pensare al pranzo di Natale suo e dei suoi cari, pensa ad allietare il desco dei più poveri. Sono i volontari della mensa Tavola Amica della Caritas diocesana in via Abbé Gorret 15 ad Aosta, che ieri martedì 25 dicembre hanno lavorato e lo stesso faranno oggi, giorno di Santo Stefano, per organizzare i pranzi festivi per i senzatetto e per chi non ha potuto permettersi i costosi menù dei ristoranti e neppure di riempire il carrello della spesa.

I volontari di Tavola Amica coordinati dal presidente, Andrea Gatto, ieri hanno servito pranzo a 50 persone, "qualcuno in più rispetto all'anno scorso ma certo non ci spaventiamo per questo - affermano soddisfatti - menù abbondante e cucinato con amore, piatti della tradizione natalizia e, immancabile, panettone a volontà perchè Natale è per tutti, anche e soprattutto per i più poveri".

La Mensa Tavola Amica distribuisce oltre 20 mila pasti all'anno. Ogni giorno vengono assistite decine di persone; la mensa offre il pranzo tutti i giorni compresa la domenica dalle 11 alle 12,30 e assicura il servizio nei giorni delle festività più importanti (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua). Tutti i servizi e i progetti promossi dalla Caritas Diocesana, in collaborazione con la Fondazione Opere Caritas Onlus e l’Associazione Diaconia, sono resi possibili per il contributo di circa 80 volontari, tre dipendenti a tempo pieno, cinque dipendenti part -time e cinque collaboratori esterni.