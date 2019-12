I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi i giornali cartacei non sono in edicola, per la ricorrenza del Santo Natale. Pubblichiamo dunque i primi titoli dei quotidiani on line



IL CORRIERE DELLA SERA.IT - Pensioni, tutte le novità della manovra, cosa cambia e cosa resta. Il premier Conte a Taranto, 'ai lavoratori Ilva dico che il Governo ci mette la faccia'

LA STAMPA.IT - Il Papa, 'la logica del mondo è dare per avere, Dio dona gratis'. Il presepe in una tenda, gli auguri alle famiglie, il Natale dei militari italiani in Iraq

LA STAMPA VDA - Spaccio di cocaina in ospedale e accordi tra necrofori e pompe funebri, un arresto

IL SOLE24ORE - Manovra, cosa cambia, cosa resta e cosa sparisce. Brexit e viaggi in Gran Bretagna, ecco che succede dopo la vittoria di Boris Johnson.

GAZZETTAMATIN.IT - Front Valdotain non si scioglie, Rini resta come rappresentante in Consiglio

AOSTASERA.IT - 'Una poltrona per due', l'incognita degli assessorati al Comune di Aosta

AOSTAOGGI.IT - Emily Rini è la coordinatrice di Forza Italia in Valle d'Aosta

AOSTANEWS24.IT - Si dimette per incompatibilità il direttore del CsC