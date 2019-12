Skipass in Valle d’Aosta acquistabili anche attraverso Telepass

Da subito ime festività natalizie, gli Skipass per la Valle d’Aosta potranno essere acquistati anche attraverso la piattaforma di servizi digitali di Telepass: l’offerta comprende i comprensori di La Thuile, Cervinia, Pila, la main area del MonteRosa Ski (Gressoney e Champoluc), Courmayeur Mont Blanc e Skyway.L’accordo consegue dalla visione politica volta a portare sulle piste valdostane un numero sempre maggiore di sciatori.

"Questo importante progetto delle nostre Società di impianti a fune insieme a Telepass, si affianca ad altre iniziative messe in campo per la stagione invernale 2019/20, tutte allo scopo di promuovere e rendere sempre più facile l’accesso ai comprensori sciistici in Valle d’Aosta - ha dichiarato l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e trasporti Luigi Bertschy.L’acquisto dello Skipass e l’accesso alle piste da sci valdostane diventano così più veloci e intuitivi attraverso l’App Telepass Pay".

Lo Skipass arriva poi direttamente a casa o può essere ritirato nei Punti Blu o ancora nelle biglietterie convenzionate dei diversi comprensori. Sugli impianti sciistici, sarà poi sufficiente avvicinarlo al lettore del tornello di accesso agli impianti di risalita per cominciare a sciare.

Lo Skipass Telepass può essere utilizzato da tutti i clienti della società che risultano essere oltre 8 milioni, trasformando così il sistema di telepedaggio in un vero e proprio hub di pagamenti digitali legati al mondo della mobilità.