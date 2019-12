Saint-Marcel: La Giunta Zublena attenta ai mutamenti climatici e rafforza il progetto MinerAlp

Traguarda le elezioni del 2020 il Bilancio del Comune di Saint-Marcel, che presenta una disponibilità di oltre 3,1 milioni, approvato dal Consiglio comunale che ha, tra l’altro, confermato per il servizio idrico integrato, le agevolazioni concesse alle popolazioni colpite da eventi sismici, i costi per la qualità tecnica del servizio e il bonus sociale etico; inoltre ha mantenuto l’esenzione dell’addizionale Irpef.

Manuela Zublena sindaco di Saint Marcel

La novità: nel servizio di trasporto alunni è stata inserita una quota di utilizzo settimanale del valore di 10 euro per coloro che, non essendo iscritti al servizio, necessitano occasionalmente dello stesso. È stato aggiunto il servizio fotocopie e stampe e, dal pagamento, sono state esentate le associazioni del territorio. Per la carta d’identità elettronica, è stato uniformato il costo per la nuova emissioni e per il rilascio di un duplicato.

Tutte le altre tariffe sono invariate. Invariate le indennità di carica e gettoni di presenza agli amministratori. Nelle poste a bilancio figurano in conto capitale oltre 49mila euro per il progetto MinerAlp ed il recupero del castello. Quasi 44mila euro sono destinati al risparmio energetico; 10.698 sono impegnati per il Progetto Bosco; 63.192 per la manutenzione del campo sportivo; 80mila per gli espropri della pista ciclabile; 6.800 euro per la convenzione con Chambave e Fénis per il rifacimento di parte della entieristica; 5.300 euro per l’adeguamento dell’impianto di videosorveglianza; 18mila per l’attenzione all’energia e a tecniche alternative di produzione energetica; 4.572 euro sono destinati a manutenzioni agli immobili.

Di rilievo, inoltre, l’approvata la convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'accreditamento degli utenti della Piattaforma Digitale per la gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale relativi alla misura del Reddito di Cittadinanza. In chiusura, è stato discusso l’interesse a sottoscrivere la Carta di Budoia, dichiarazione etica di impegno dei Comuni.

Attraverso la “Carta di Budoia” i comuni alpini perseguono l’obiettivo di fare delle Alpi un territorio esemplare nel settore della prevenzione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. A tal proposito il sindaco, Enrica Zublena, ha posto l’accento sulle azioni già messe in atto dal Comune di Saint-Marcel in materia ambientale e quindi, anche a beneficio dei prossimi amministratori, che potranno anche accedere ad appositi finanziamenti.