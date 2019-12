Antonella Usai e Alessandro Bosco dal primo gennaio nuovi direttori in chirurgia

La dottoressa Antonella Usai, medico chirurgo specialista in Chirurgia generale, ha conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di Torino nel 1997 e il Diploma di specializzazione in Chirurgia generale nel 2003 presso il Servizio di Chirurgia digestiva e d’urgenza del Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble e il Diploma universitario europeo “Cancers Hépato-bilio-pancréatiques: stratégies Onco-chirurgicales ottenuto presso l’Université de Paris nel 2007.

Il dottor Alessandro Bosco, medico chirurgo specialista in Chirurgia generale, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università la Sapienza di Roma nel 1982, la specializzazione in Chirurgia generale presso l’Università di Genova nel 1990 e la specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università di Torino nel 1994. Medico operativo in elisoccorso dal 1983, ha partecipato a numerose missioni di soccorso e di Protezione civile ed è componente della Commissione medica nazionale del Soccorso Alpino. Entrambi gli specialisti hanno all’attivo importanti esperienze professionali ed hanno realizzato numerose pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale e internazionale.

“Con queste nomine - dice il dottor Paolo Millo, direttore della Sc Chirurgia generale - si completa il progetto di riorganizzazione della struttura complessa di chirurgia generale, a cui le due strutture fanno riferimento, per una migliore organizzazione del lavoro mirato al miglioramento dei percorsi clinico diagnostici e terapeutici in chirurgia dell’obesità , in chirurgia laparoscopica e nell’urgenza, ai fini di dare un sempre migliore servizio al cittadino e mirati alla ulteriore riduzione dei tempi di attesa”.