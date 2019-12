A Cogne si discute cosa significa come fare per essere green

Durante il dibattito "Cosa vuol dire essere "Green" verranno 'celebrate' le persone che si sono distinte nel 2019 in campo della sostenibilità a Cogne in una sorta di "Green" prix.

Il dibattito verterà su temi di diversi temi dall'energia, alla mobilità sostenibile, all'ingegneria delle strutture green, fino ai consigli pratici per una vita sostenibile. Cogne vuole così continuare a promuovere le buone pratiche nel campo della sostenibilità.

La serata sarà moderata dall'influencer in campo di mobilità elettrica: Daniele Invernizzi. I temi saranno trattati da Giuseppe Cutano, Comune di Cogne, Daniele Vallet per il progetto Boudza-tè, François Peaquin del Blog EcoZine e da Cassandra Themeli, consulente in sostenibilità di uno degli studi di architettura più importanti al mondo.