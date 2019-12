Adunanza del Consiglio per l'esame delle leggi di bilancio 2020-2022 della Regione

Il Consiglio regionale è convocato in sessione straordinaria e urgente venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2019, a partire dalle ore 9.00, per discutere un ordine del giorno incentrato principalmente sui documenti di bilancio della Regione per il triennio 2020-2022.

In discussione ci saranno infatti il documento di economia e finanza regionale e i disegni di legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020-2022, su cui relazioneranno il Consigliere Pierluigi Marquis (SA) per la maggioranza e il Consigliere Stefano Aggravi (Lega VdA) per l'opposizione.

I Consiglieri tratteranno anche il disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, su cui relazionerà il Consigliere Jean-Claude Daudry (AV), e due relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti: una sul bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per gli esercizi finanziari 2018-2020, l'altra sul controllo della legittimità e della regolarità della gestione speciale della Finaosta Spa per il periodo 2013-2017, con specifico riferimento all'indebitamento, ai sensi delle leggi regionali n. 40/2010 e n. 13/2014.

I lavori dell’Assemblea saranno trasmessi in diretta sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).