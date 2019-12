Courmayuer: Gli auguri della Scuola Proment ai bimbi meno fortunati

Ammonta a circa 1.200€ il totale dei fondi raccolti dai bimbi della Scuola Proment con “il mercatino” della solidarietà organizzato, venerdì scorso 20 dicembre, a conclusione del momento dedicato a fare gli Auguri di Natale alle loro famiglie.

Una seconda edizione di questo appuntamento, dove i presenti hanno potuto acquistare, calendari, biscotti, grembuli da cucina e tanti altri semplici ricordi di questo Natale 2019, fatti a mano dai loro bambini.

I fondi raccolti saranno ora devoluti a sostegno di iniziative di supporto per bambini meno fortunati, che verranno individuate dai rappresantanti di classe insieme agli insegnanti. Un pomeriggio speciale, aperto dallo spettacolo in cui i piccoli allievi della scuola hanno proposto alcune canzoncine in inglese, francese e italiano preparate per l'occasione, in alternanza con i coinvolgenti sketch dell'Elfo Magico del CircoWow.

Ma soprattutto conclusosi con una grande foto di gruppo che ha riunito in un unico messaggio d'Auguri bimbi, mamme, papà fratellini, amici e, chiaramente, insegnanti della Scuola Proment.