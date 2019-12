I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, la manovra approvata crea polemica nel governo e nella maggioranza, M5S deciso sulla revoca delle concessioni autostradali; ancora sgomento per la morte assurda delle due sedicenni romane.

IL CORRIERE DELLA SERA - La manocra in aula tra le proteste, scoppia il caso Bellanova. La disperazione del papà di Gaia, 'ho visto il mio angelo sull'asfalto'

LA STAMPA - Di Maio, 'per Autostrade non c'è alternativa, bisogna revocare la concessione'. Il governo incassa la fiducia; via libera alla manovra, soldi alle famiglie e bonus Befana

LA STAMPA VDA - Spaccio di cocaina in ospedale e accordi tra necrofori e pompe funebri, un arresto. Il Casino inizia a pagare i suoi debiti 10 mesi prima del previsto

IL SOLE24ORE - Passa la manovra con l'atteso bonus Befana ma non tutta la maggioranza applaude. Di Maio, 'revochiamo la concessione ad Autostrade che non investe'

GAZZETTAMATIN.IT - Aosta, spaccio di droga, corruzione e assenteismo in ospedale, in tre nei guai

AOSTASERA.IT - 'Ti do due/trecento euro a funerale'; i necrofori parlano, i carabinieri ascoltano

AOSTAOGGI.IT - Imprese, riaprono i termini per accedere ai mutui consolidamento Finaosta

AOSTANEWS24.IT - Via libera della Seconda Commissione al Bilancio