Al Forte di Bard spettacoli e concerti per grandi e piccoli dureante le Feste

Animazioni, intrattenimenti, concerti: le festività natalizie saranno caratterizzate da diversi appuntamenti al Forte di Bard con un’attenzione particolare rivolta ai visitatori più piccoli.

Due gli eventi principali in calendario venerdì 3 gennaio 2020 con una giornata che regalerà emozioni in musica. Dal pomeriggio sino a sera, un’ori- ginale performance musicale con The big Violinist (foto) una maestosa e scenografica dama che incanterà il pubblico con il suo violino suonato dal vivo da un’altezza di quattro metri. Il repertorio spazia dalle più belle canzoni natalizie alle colonne sonore di famosi film. Le esibizioni si terranno alle 15, con replica alle 17 e alle 20 sino a dare spazio, alle 21, al concerto di Jennifer Vargas e della sua band nella Cappella del Forte.

Voce rivelazione di The Voice 2016, Jennifer Vargas canterà alcuni tra i più celebri brani soul, gospel, pop e RnB di tutti i tempi. Grazie alla sua grintosa voce black, vanta collaborazioni con grandi artisti che hanno fatto la storia della musica italiana come Zucchero Fornaciari, Mario Biondi, Tiziano Ferro. A seguire, bevanda tradizionale e panettone sotto l’Albero di Natale. Il concerto serale è a pagamento (biglietto unico: 18 euro, prevendite fortedibard.it e Biglietteria del Forte prenotazioni@fortedibard.it - 0125 833818).

Venerdì 3 gennaio, in via straordinaria, le mostre Mountains by Magnum Photographers e World Press Photo rimarranno aperte sino alle 21.

Per i più piccoli due gli appuntamenti: sabato 28 dicembre, alle 15.30 nella Cappella del Forte, MagiExpress, il treno delle Meraviglie, spettacolo teatrale natalizio a cura di Magic Bunny Show ad ingresso gratuito. E giovedì 2 gennaio 2020, dalle 11 alle 17 nelle sale del Corpo di Guardia del Forte La Calza della Befana, laboratorio creativo a cura di Staedtler (tariffa: 3 euro).

La fortezza e gli spazi espositivi saranno aperti nel corso delle feste natalizie, tutti i giorni, lunedì inclusi, dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Chiuso il 23, 24 e 25 dicembre. Il Forte di Bard sarà chiuso al pubblico per lavori di adeguamento delle strutture e rinnovo degli allestimenti, dal 7 al 31 gennaio 2020 compresi. La riapertura è prevista con gli orari abituali a partire dal 1° febbraio 2020.