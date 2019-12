Feste di fine anno ad Aosta con le mostre d’arte regionali

Al Museo Archeologico Regionale è visitabile la mostra Carlo Fornara e il Divisionismo. L'esposizione, curata da Annie-Paule Quinsac e diretta da Daria Jorioz, presenta nelle sale del Museo Archeologico Regionale un ricco percorso espositivo di 80 opere tra dipinti, disegni e grafiche. Carlo Fornara (1871-1968) sta riacquistando il ruolo di primissimo piano che ebbe nell'arte italiana ed europea a cavallo tra Otto e Novecento e la mostra aostana lo evidenzia radunando i maggiori capolavori del pittore piemontese.

Al Centro Saint-Bénin è di scena la mostra Olivo Barbieri (foto). Mountains and Parks, personale dedicata ad uno dei maggiori fotografi contemporanei. L’esposizione, a cura di Alberto Fiz, presenta oltre 50 lavori esposti in un percorso che comprende una serie di grandi immagini fotografiche inedite che hanno come soggetto le montagne della Valle d’Aosta, in particolare il Cervino e il Massiccio del Monte Bianco, realizzate per l’occasione. Per la prima volta viene presentata anche la produzione scultorea attraverso tre monumentali lavori plastici.

Alla Chiesa di San Lorenzo è allestita la mostra Diego Cesare. Bèrio. L’esposizione, curata da Daria Jorioz, presenta una selezione di fotografie in bianco e nero di medie e grandi dimensioni realizzate col banco ottico e stampate manualmente ai sali d’argento dal fotografo valdostano. Le immagini documentano gli aspetti più significativi del territorio della Valle d’Aosta, declinati attraverso il tema della pietra, fotografata dal punto di vista naturalistico e ambientale, ma anche da quello storico e antropologico dei manufatti litici prodotti dall’uomo nel corso della storia.

All’Hôtel des Etats è aperta la mostra Fragments de mémoire. Le cimetière du Bourg - Il cimitero di Sant’Orso (1782-1930). La mostra, realizzata nell’ambito di una collana che intende valorizzare il patrimonio storico, documentario e archivistico regionale, riguarda un luogo ricco di storia nel centro storico di Aosta, il cimitero di Sant’Orso, che per centocinquant’anni, dal 1782 al 1930, ha accolto le sepolture del borgo.

Le mostre sono tutte aperte dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. E’ prevista la chiusura delle sedi espositive solo per le giornate del 25 dicembre 2019 e del 1° gennaio 2020.