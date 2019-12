Presepi viventi, veglie, fiaccolate; la Valle festeggia così il Natale 2019

Dai tanti presepi viventi allestiti in alcuni comuni della Valle ai mercatini primo fra tutti il MarchéVertNoel; dai concerti tradizionali ai giochi per i bambini, dalle offerte enogastronomiche alle fiaccolate sugli sci, La Valle d'Aosta festeggia il Natale 2019 con una serie di eventi che coinvolgono tante località nelle otto comunità montane. Non è un Natale da code nei negozi e da 'tutto esaurito' nei ristoranti: circa la metà degli italiani non ha abbastanza soldi per permettersi di fare regali o di organizzare pranzi e cene fuori casa; allora ben vengano gli eventi organizzati da associazioni ed enti pubblici, per trascorrere le Feste comunque in allegria e serenità.

Di seguito gli appuntamenti più rilevanti organizzati in questi giorni da Comuni, Pro loco e associazioni locali:

AOSTA – Prosegue con successo, fra le mura del Teatro Romano, il mercatino di Natale 'MarchéVertNoël'. Fino al 31 dicembre, in piazza Chanoux pista di pattinaggio e nel centro storico passeggiate con i pony. Monsignor Lovignana celebra alle 16,30 di martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, la messa alla cappella dell’ospedale Beauregard. A Saint-Martin de Corléans, messa della vigilia di Natale alle ore 21,30; in Cattedrale, Monsignor Lovignana celebrerà la messa di Natale alle ore 22; Messa natalizia alle 22 anche a Sant’Orso e a Sant’Anselmo, con recita dei bambini del catechismo. All’Immacolata Eucarestia alle 23; a Porossan messa alle 22 con fiaccolata e canti, alla chiesa di Signayes alle 19 e a Excenex fiaccolata e messa dalle ore 23.

VERRES . Martedì 24 dicembre alle ore 22,30 Santa Messa della Vigilia alla Chiesa Saint Gilles di Verrès; a seguire in Piazza Renè de Challant brindisi augurale offerto dall’Amministrazione comunale e curato dai Vigili del Fuoco Volontari di Verrès.

CHALLAND-SAINT-VICTOR – Torna il Villaggio di Babbo Natale con gazebo di prodotti locali e la casetta di Babbo Natale per i più piccoli

CHATILLON – Al Castello Gamba è in corso la terza edizione di “Château Noël – La casa di Babbo Natale”. Alle 14,30 il laboratorio 'Decora il Natale'; alle 15,30 animazione 'Alla ricerca di Babbo Natale'; alle 17,30 gli eventi 'Vers la Foire de Saint-Ours' e il 'Teatro delle ombre'. Alle 21, nella chiesa parrocchiale, il Concerto di Natale – Concert de Noël con il Corps Philharmonique de Chatillon e il Coro Les Dames de la Ville d’Aoste.

COURMAYEUR – Alla parrocchia di San Pantaleone messa di Natale alle 22 seguita da vin brulé e scambi di auguri A Santa Margherita di Entrèves, messa a mezzanotte preceduta dai canti dei bambini. Al Maserati Mountain Lounge e nelle vie del centro appuntamento con Rhémy de Noël, il Babbo Natale di Courmayeur. Dolci e regali per grandi e piccoli; si terranno anche animazioni creative con Palinodie, sweet corner, live painting, photo booth a tema, gadget e performance musicale.

GRESSONEY-LA-TRINITE – In piazza Tache, dalle 15 alle 19,30, il Mercatino d’inverno con oggetti di artigianato tipico e tanti articoli natalizi.

PONT-SAINT-MARTIN – L’amministrazione comunale organizza durante le festività diversi eventi lungo le vie del centro e per tutti i bambini il “Trenino di Babbo Natale” a percorso libero. Fino al 29 dicembre. Aperitivo itinerante, dalle 19,30, con il 'Trenino aperitivo 2.0', con la collaborazione dei bar di Pont-Saint-Martin

PRE-SAINT-DIDIER – Sotto l’albero di Natale in Piazza V. Emanuele II, alle 15,30, si terrà 'Aspettando Babbo Natale', animazione per bambini, truccabimbi, sculture con i palloncini, zucchero filato e altre iniziative. Dalle 21 veglia di Natale con presepio vivente.

SAINT-VINCENT – Il Comune si addobba a festa e per celebrare il Natale l’Associazione In Saint-Vincent, con la collaborazione del Comune, del Casinò de la Vallée, il Consorzio degli Operatori Turistici offrirà ai cittadini spettacoli itineranti, animazioni e musica nella centrale Piazza Vittorio Veneto e per le vie del centro storico.

LA THUILE – Messsa di Natale alla Chiesa parrocchiale con scambio di auguri, vin brulé, bevande calde e panettone.

VALTOURNENCHE – BREUIL/CERVINIA - Chiesa parrocchiale del Breuil. la S.Messa con presepio vivente è preceduta da una processione dei pastori con partenza da piazza Carrel. Mercoledì 25 animazione a Cervinia per i più piccoli, vin brulé e prodotti tipici per i genitori.

AYAS - Santa messa di mezzanotte nella chiesa di Antagnod alle 23:30 con la rappresentazione del presepio.

CHAMPORCHER - Il 25 e 26 dicembre arriva Babbo Natale alla Chiesa Parrocchiale: distribuzione di caramelle ai bambini e offerta di bevande calde e dolci.

CHAMPDEPRAZ - Veillà de Tzalende organizzata dalla Pro Loco di Tzandeprà e dal Comune per festeggiare il Natale. COGNE - Santa Messa di mezzanotte nella chiesa di Sant'Orso e rievocazione del Presepio vivente con canti natalizi.

DOUES - Santa Messa con presepio vivente.

GRESSONEY LA TRINITÉ/SAINT-JEAN - Celebrazione della Santa Messa della Vigilia con il presepio vivente.

ISSIME - Celebrazione della Santa Messa della Vigilia con il presepio vivente.

LA SALLE - Santa Messa di mezzanotte con presepio vivente interpretato dai valligiani. Al termine della messa di mezzanotte saranno offerti dolci e bevande.

MORGEX - In piazza Assunzione Santa Messa di mezzanotte, poi distribuzione di cioccolata, vin brulé, flantzes e pane nero.

NUS – SAINT BARTHÉLEMY - Planetario di Lignan, visite guidate diurne e notturne in Osservatorio Astronomico. Dal martedì al sabato.

ROISAN - Presepio vivente con rievocazione degli antichi mestieri.

SAINT OYEN - Santa Messa con presepio vivente e fiaccolata.

SARRE - Veglia di Natale e Santa Messa. A seguire panettone e vin brulé.

TORGNON - Fiaccolata dei pastori e Santa Messa della notte.