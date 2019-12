UV si spacca su dimissioni dopo approvazione bilancio

L’union Valdotaine è pronta a votare il bilancio di previsione della Regione, ma per far dimettere i propri consiglieri chiede che vi siano almeno altri 12 consiglieri disposti a firmare le dimissioni.

Nella sostanza è quanto ha deliberato il Conseil federal che al termine della riunione ha diffuso un comunicato: “Le Conseil Fédéral de l’Union Valdôtaine, suite aux démissions du Président Fosson et de la crise conséquente, fait tout d’abord appel à la responsabilité de toute les forces politiques pour voter, dans les délais prévus pour éviter l’exercice provisoire, le budget régional, document fondamental pour les investissements, les services et les activités de la Région et des collectivités locales.

Le Conseil invite aussi les élus de l’Union Valdôtaine à donner la disponibilité de démissionner, dans le cas où cela soit utile pour rejoindre les 18 signatures nécessaires pour redonner la voix aux électeurs”.

Il documento, proposto dal Presidente Erik Lavevaz, neo consigliere regionale, è stato approvato a maggioranza; cinque consiglieri regionali non l’hanno votato.

La situazione è davvero caotica ed il rischio che non venga approvato il bilancio di previsione della Regione è più che un’ipotesi, così come una nuova scissione nell'Uv.

Renzo Testolin, vice presidente della Giunta aveva proposto di limitarsi al voto del bilancio e riprendere l’analisi della situazione politica dopo l’Epifania, ma l’ipotesi è stata respinta.