Scacco matto dell’Uv

L’Uv vuole rinnovarsi. Intende aprire una nuova fase della vita politica del Leone Rampante partendo dal Consiglio. A costo di spaccarsi, a costo di non avere la condivisione di tutti i consiglieri regionali, a costo di rimanere con due o tre consiglieri regionali, vuole voltare pagina.

In tal senso è eloquente il documento approvato da Conseil Federal, sul quale i cinque consiglieri regionali su sei si sono astenuti e ha visto il voto favorevole di Erik Lavevaz, Presidente dell’Uv e neo consigliere regionale.

Nella sostanza il documento spiega che l’Uv impegna i suoi consiglieri ad approvare il bilancio di previsione della Regione per l’anno 2020, dopodiché è disposta a firmare per lo scioglimento del Consiglio Valle a condizione che sul L'Uv dichiara lo scacco matto alle altre forze politiche che invocano il voto anticipato. Ma la tempo stesso apre una finestra all’ipotesi di una maggioranza di larghe intese che possa contare almeno sui due tersi del quorum; vale a dire almeno 23 consiglieri.

L’uv, nella sostanza vuole andare a vedere le carte di tutti; vuole capire se chi oggi invoca le elezioni: Lega, Mouv, 5Stelle se sono pronti a firmare le dimissioni.

Infatti per tanti Consiglieri, come dice il poeta, del doman non v’è certezza e quindi meglio la pagnotta oggi che la fame domani. Tra chi invoca le elezione sono davvero pochi quelli che possono contare sul 90% delle possibilità di essere rieletti; tutti gli altri hanno il 10% di possibilità di essere rieletti.

Il panorama fa quindi prevedere che la Regione si avvia a grandi passi all’esercizio provvisorio. La maggioranza ha innalzato un muro sulla proposta delle opposizioni di rivedere il documento finanziario. E’ quindi prevedibile che l’aula sarà travolta da uno tsunami di emendamenti dell’opposizione (ma non si sa a quale maggioranza, ndr.) che di fatto ingesserà il lavori al punto tale che sarà impossibile giungere al voto in tempo utile entro il 31 dicembre.

Insomma l’Uv ha calciato la palla sul campo avversario e che siano ora gli avversari organizzare il gioco con il Leone che si è posizionato al centro del ring che come un pugile vuole chiudere al’angolo gli avversari che vogliono o no andare al voto o dare continuità alla legislatura.

IL MESSAGGIO CHE L’UV HA MANDATO GLI AUGURI POLITICI

Le Conseil Fédéral de l’Union Valdôtaine, suite aux démissions du Président Fosson et de la crise conséquente, fait tout d’abord appel à la responsabilité de toute les forces politiques pour voter, dans les délais prévus pour éviter l’exercice provisoire, le budget régional, document fondamental pour les investissements, les services et les activités de la Région et des collectivités locales.

Le Conseil invite aussi les élus de l’Union Valdôtaine à donner la disponibilité de démissionner, dans le cas où cela soit utile pour rejoindre les 18 signatures nécessaires pour redonner la voix aux électeurs.

Verrès, le 23 décembre 2019