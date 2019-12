Da Stefano Aggravi gli auguri ed il commento alla situazione politica

"Caro Piero,

mi hai chiesto cosa penso di questo Bilancio regionale che (forse) venerdì prossimo verrà approvato.

Questo Bilancio seppur di previsione è realmente figlio di questo Governo regionale, dei suoi retaggi, del suo modello di "fare amministrazione" e di una visione del futuro ormai vecchia e stanca. Il rammarico principale è che proprio grazie al tanto criticato accordo con lo Stato firmato lo scorso anno dalla Presidente Spelgatti, dopo una trattativa tutt'altro che semplice e comoda, permette oggi, sì proprio in questo Bilancio, di poter spendere molte risorse in più rispetto al passato sapendo concretamente quanto dovrà essere tra l'altro destinato come contributo alla finanza pubblica.

Questo Bilancio avrebbe potuto dare due o tre segnali forti sul lato degli investimenti, perché i tanti (troppi) cantieri ancora aperti, ideati nell'ultima era gigantista della politica valdostana, restano ancora lì a memoria. Università, aeroporto, ospedale, etc. sono lì a ricordarci che una volta la politica aveva tanti sogni e non pensò all'eventualità che i soldi sarebbero potuti finire.

Lo dissi lo scorso anno quando scaricammo in una delle ultime Giunte del Governo di cui orgogliosamente ho fatto parte, un progetto di bilancio da molti criticato perché portava in alcuni settori scelte razionalizzatrici ed aveva rastrellato tanti capitoli e capitoletti che oggi ci troviamo nuovamente rimpinguati.

È vero, grazie alla Provvidenza, le risorse per terminare il primo lotto dell'Università (almeno) sembrano esserci, ma sul resto quel che si vede chiaramente è una distribuzione di risorse fresche su tanti rivoli che non saranno sicuramente risolutivi dei problemi dei valdostani.

Due tematiche che mi sono particolarmente care dimostrano chiaramente che in questo anno di attività, questo Governo ha avuto la testa altrove (non consideriamo - per la carità - i fattacci degli ultimi tempi).

Lo sviluppo economico è un non pervenuto. L'unica misura che troviamo presente è il rifinanziamento della l.r. 8/2016 che già avevamo portato avanti lo scorso anno. Altro? Non pervenuto per l'appunto.

Ma quel che più si nota è la mancanza di una seria volontà di coordinamento e riforma delle politiche di sviluppo industriale (nel senso moderno del termine ovviamente). Nel DEFR presentato da questo Governo si parla ad esempio di una Zona franca della ricerca.

Nel Bilancio presentato ci saremmo aspettati misure utili a favorire la transizione verso questo progetto. Ma non soltanto, come posso coordinare nel prossimo triennio sviluppo della ricerca, sviluppo delle attività produttive già oggi presenti, attività formative sostenute da fondi europei, etc. etc.? Non troviamo nessuna novità rispetto al passato.

Un'ultima battuta su di un argomento a me tanto caro che è la de-fiscalizzazione. Ancora devo capire (perché nelle varie iniziative consiliari presentate l'Assessore - oggi anche Presidente pro tempore - non mi ha mai concretamente risposto) che fine hanno fatto le defiscalizzazioni IRAP da lui tanto volute lo scorso anno al posto del primo tentativo di abbassare l'addizionale IRPEF (da me voluta, preciso) alle fasce più sensibili. Una cosa è certa: nel prossimo triennio pensato da questo Governo c'è soltanto redistribuzione di risorse.

Di questi tempi il termine "coraggio" va di moda, è vero, presentare venerdì questo bilancio con tutte le incertezze - almeno apparenti - del caso è un vero atto di coraggio da parte di chi lo fa. Avevamo dato la nostra disponibilità a lavorare in tempi brevi per definire un percorso di certa approvazione di un bilancio condiviso. Il richiamo al senso di responsabilità da parte di questa dubbia (nei numeri soprattutto) maggioranza è stato purtroppo soltanto funzionale a prendere tempo.

Venerdì, in aula, vedremo cosa accadrà. Da parte nostra e mia spiegheremo le ragioni del "No" a questo bilancio che non ci rappresenta.

Auguro a Te e a tutta la redazione un Buon Santo Natale.

Stefano Aggravi

Grazie Caro Stefano, penso che i nostri lettori potranno meglio comprendere lo stato dell'arte. Tanti auguri a Te e a chi ti vuole bene. Buon Santo Sereno Natale. pi.mi.