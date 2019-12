Courmayeur: Revocata per incompatibilità la nomina Presidente Csc

Era il 17 dicembre quando il sindaco Stefano Miserocchi commentando la nomina del nuovo CdA del Centro Servizi Courmayeur S.r.l., società in house del Comune disse: “il nuovo CdA è formato da diversificate competenze ed esperienze importanti di gestione e amministrazione, marketing e promozione turistica. La conoscenza della macchina amministrativa del CSC, del territorio di Courmayeur, unite ad esperienze di livello nel campo del marketing e del turismo, sono alla base della scelta dell’attuale Consiglio di Amministrazione cui auguriamo un buon lavoro”.

Stefano Miserocchi il sindaco sportivo di un tempo

Oggi, 24 dicembre l'Amministrazione comunale di Courmayeur informa che con nota del 23 dicembre 2019, a seguito di approfondimenti normativi, il dott. Andrea Distrotti ha comunicato di non poter ricoprire cariche in seno al Consiglio di Amministrazione della società in house Centro Servizi Courmayeur S.r.L. L’incompatibilità, ai sensi della D.Lgs 39/2010, così come modificato dalla D.Lgs 135/2016, deriva dal fatto di aver ricoperto il ruolo di Revisore dei conti della stessa Società.

E meno male che Miserocci all’epoca recente parlò di “diversificate competenze ed esperienze importanti di gestione e amministrazione, marketing e promozione turistica”. Ma verificare prima le condizioni di incompatibilità è troppo faticoso o intellettualmente inarrivabile?

In una nota del Comune si legge che “il Consiglio di Amministrazione del CSC rimane validamente in carica, costituito dai consiglieri precedentemente nominati e l’ing. Furlani assumerà le deleghe, precedentemente affidate al Dott. Distrotti, con piena operatività immediata". E ancora l’Amministrazione comunale provvederà nel minor tempo possibile all’individuazione del nuovo membro del CDA con una prima assemblea fissata per il prossimo 20 gennaio 2020”.

Ma il sindaco Miserocchi è certo che tutto sia regolare? Il D.Lgs. 95/2012 prevede il divieto di assumere la carica di amministratore in capo a soggetti privati ai quali sono stati affidati incarichi di studio e di consulenza o in capo a lavoratori pubblici collocati in quiescenza, ad esclusione della fattispecie in cui i suddetti incarichi vengano svolti a titolo gratuito. Chi vivrà vedrà.