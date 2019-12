Verrès: Cultura, musica, socializzazione per la Festa degli anziani

L’Amministrazione, infatti, ha offerto presso la Mensa Ansermé il tradizionale pranzo agli ultrasettantenni; ed è stata una bella festa durante la quale il sindaco Giovenzi, il vice sindaco Alessandro Rossi e l'assessora Cristina Vuillermin, hanno consegnato agli ospiti una bottiglia in vetro per l’acqua. Ai piccoli nei giorni scorsi l’amministrazione aveva consegnato le boracce.

Al centro Dario Prola

Nel formulare gli auguri il sindaco Alessandro Giovenzi, ha colto l’occasione per ribadire che l’Amministrazione “ha voluto donare la bottiglia, così come le boracce, per dare un segnale di sostenibilità ambientale e di incentivare l’utilizzo della casetta dell’acqua”.

Ribadisce l’assessore Cristina Vuillermin: “Ai piccoli abbiamo consegnato le borracce, oggi abbiamo consegnato le bottiglie di vetro ai nostri anziani perché siamo convinti che la sostenibilità deve essere intergenerazionale anche con piccole iniziative per salvare il nostro pianeta”.

La giornata iniziata come da tradizione con la Santa Messa seguita dal pranzo offerto dall’Amministrazione, è proseguita alle ore 17 presso il Salone Le Murasse con il concerto di Dario Prola, enfent du pays; concerto che dal 2015 è entrato negli appuntamenti da non perdere e che arricchisce il calendario delle iniziative culturali di Verrès.