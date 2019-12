PAPA: L’umanità è la cifra distintiva della riforma

«L’umanità è la cifra distintiva con cui leggere la riforma» in atto. L’umanità, infatti, «chiama, interpella e provoca, cioè chiama a uscire fuori e a non temere il cambiamento». Lo ha rimarcato Papa Francesco nel tradizionale discorso natalizio rivolto alla Curia romana sabato mattina, 21 dicembre.

Durante l’incontro, svoltosi nella Sala Clementina, il Pontefice ha spiegato che il cambiamento non è fine a se stesso ma esige un cammino di conversione, in una sorta di elogio dell’armonia ispiratogli da pensieri del santo cardinale John Henry Newman, secondo cui: «Qui sulla terra vivere è cambiare, e la perfezione è il risultato di molte trasformazioni».

In proposito Francesco ha commentato che «non si tratta ovviamente di cercare il cambiamento per il cambiamento, oppure di seguire le mode, ma di avere la convinzione che lo sviluppo e la crescita sono la caratteristica della vita terrena e umana, mentre, nella prospettiva del credente, al centro di tutto c’è la stabilità di Dio». Insomma per Newman «il cambiamento era conversione, cioè un’interiore trasformazione».

Lo testimoniano, ha fatto notare il Pontefice, la storia biblica e con essa la storia della Chiesa, segnata com’è «sempre da partenze, spostamenti, cambiamenti», in un continuo cammino che «non è puramente geografico, ma anzitutto simbolico: è un invito a scoprire il moto del cuore che, paradossalmente, ha bisogno di partire per poter rimanere».

Attualizzando la riflessione e contestualizzandola nel processo in atto nella Curia romana, Francesco ha parlato in particolare delle Congregazioni per la dottrina della fede e per l’evangelizzazione dei popoli, e dei Dicasteri per la comunicazione e per il servizio dello sviluppo umano integrale.

Riguardo alle prime due, ha fatto notare che quando queste «furono istituite, si era in un’epoca nella quale era più semplice distinguere tra due versanti abbastanza definiti: un mondo cristiano da una parte» e uno «ancora da evangelizzare dall’altra. Adesso questa situazione non esiste più», perché «non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati». Pertanto c’è «bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale».

Riferendosi poi al Dicastero per la comunicazione ha rimarcato come «accorpamento» non significhi «semplice raggruppamento “coordinativo”», ma armonizzazione delle «diverse componenti in ordine a produrre una migliore offerta di servizi e anche a tenere una linea editoriale coerente».

Infine del Dicastero per lo sviluppo umano ha rilanciato la missione al servizio dei «più deboli ed emarginati, in particolare i migranti forzati, che rappresentano in questo momento un grido nel deserto della nostra umanità».