A Pavia e dintorni

Storie d’altri secoli nella città di san Siro (Pavia, ndr), mentre il tesoro archeologico locale si arricchisce di nuove scoperte: tracce e resti della chiesa medievale (sec. XII) di san Marco in Monte Bertone - all’interno degli Orti Borromaici - sulla via degli edifici religiosi, ora scomparsi, di san Giovanni in Borgo (sec.VI); sant’Antonio da Padova, del Cinquecento o del convento di san Marco (1174).

Non lungi dall’antico porto fluviale e dalla Cappelletta del Ponte (quello coperto, sul Ticino) con la statua del Seicento raffigurante san Giovanni Nepomuceno, martire boemo protettore degli annegati - oltre paesaggi d’acqua e strade che portano ai Campi di Varzi (rinvenimento di oltre mille monete romane d’epoca tardo imperiale) o alle sorgenti pietrificanti di Pietra Corva (mitici: i Sassi neri , su cui prolifera un curioso tipo di flora) - pensando alla pietra miliare romana (306-337 d.C.), a lato della chiesa di san Lorenzo in Mortara, è facile desiderare un ‘mistero lomellino’ e trovarlo a Ceretto, là dove un antico maniero si stagliava ancora nel Quattrocento sulle rive dell’Agogna e di misteriose liquide arterie …

Conti palatini e feudatari, potenti famiglie e soldati… Guerre e fatti gravidi di mistero; le tracce del castello ‘vicino’ a Ceretto si perdono definitivamente dal 1700, un po’ come certe colonne di marmo in zona ‘Martis Arx’ (Rocca di Marte, ovvero… Mortara!), celebre per la battaglia del 773 tra Franchi e Longobardi. ‘Mortis Ara’ (Altare dei morti, altro etimo per Mortara) a parte, in direzione di Vigevano, si arriverà presto al Comune moderno di Parona, dove in località Scochellina sono state rinvenute olle e monete romane, ma anche armi e una punta di freccia in selce che fa pensare all’uomo di Neanderthal.

Parona: i pochi resti del castello ordinato da Gian Galeazzo Visconti (1381) ricordano le vicende della struttura militare in mano a Facino Cane e ai nobili milanesi Tornielli, ma anche i misteri sui suoi presunti passaggi sotterranei e a tremende storie della dimora signorile con tanto di fossato e ponte levatoio. Vigevano vicina è tutta fiume Ticino, con relax di attività birdwatching e osservazioni del Parco.

Il Naviglio Sforzesco e la centrale idroelettrica (1904) ci presenteranno nuove e diverse armonie…