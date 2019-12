Assessore Certan, 'più prevenzione e lotta quotidiana contro il bullismo'

Sono stati almeno tre gli episodi acclarati di bullismo in Valle d'Aosta dall'inizio dell'anno scolastico. In due casi si è trattato di episodi singoli ovvero di un solo 'bullo' contro uno studente più debole; in bassa Valle invece un'intera classe delle scuole medie superiori ha dovuto essere 'seguita' da direttore didattico e insegnanti per le intemperanze di un gruppo di bulli che terrorizzava i compagni.

"Sto seguendo personalmente tutti i casi che sono stati segnalati ai nostri uffici - assicura l'assessore regionale all'Istruzione, Chantal Certan (nella foto) - ma ovviamente non è nella repressione ma sulla prevenzione del fenomeno che dobbiamo intervenire con maggiore efficacia e in questo senso stiamo predisponendo un programma 'antibullismo' che mi auguro possa dare quanto prima buoni risultati".

E' prevista innanzitutto una massiccia campagna nelle scuole per sensibilizzare i giovani a combattere ogni forma di prevaricazione verso i loro coetanei e nei confronti di chi ha meno mezzi sociali e culturali per difendersi dai 'bulli'.

"Spesso gli studenti hanno paura di denunciare i soprusi ai quali sono sottoposti da compagni di scuola aggressivi - sottolinea l'assessore Certan - ecco che quindi dobbiamo 'lavorare' sulle coscienze di questi ragazzi e convincerli del fatto che segnalare i 'bulli' non è solo una cosa giusta da fare ma l'unica possibile per far cessare violenze e umiliazioni. Sarà importante anche sollecitare gli insegnanti a vigilare nelle classi e formarli per riconoscere i 'segnali' che qualcosa non va, ovvero per capire quando un alunno è sottoposto alla persecuzione dei bulli. Molti docenti valdostani sono già preparati in questo senso, ma l'aggiornamento deve essere costante".

Saranno anche organizzati incontri nelle classi con rappresentanti delle Forze dell'ordine che illustreranno ai ragazzi come comportarsi quando si è vessati dai compagni, ma anche cosa si rischia a comportarsi da bulli violenti e prevaricatori.