Sul caro estinto tangenti tra necrofori e agenzia onoranze funebri

Consegna di denaro da parte dei titolari di una ditta di onoranze funebri a personale ospedaliero necroforo per contraccambiare i favori ottenuti e il condizionamento della ditta nell’influenzare l’operato del necroforo. E' quanto avrebbe accerto i Carabinieri del Gruppo Aosta.

Alle prime luci della giornata, una trentina trentina di Carabinieri del Gruppo di Aosta hanno eseguito tre ordinanze di cautelare di cui una agli arresti domiciliari e due con obbligo di firma. Le tre persone sono accusate di spaccio di stupefacenti, assenteismo, corruzione e istigazione alla corruzione.

Ai domiciliari è finito, per spaccio e assenteismo, Michel Agostino, 35 anni, dipendente della ditta Onoranze Funebri Theodule di Aosta; obbligo di firma per il titolare, Ennio Theodule, accusato di corruzione, e per Walter Chenal, necroforo ospedaliero.

L’attività di indagine nell'ambito dell'operazione 'Undertaker', svolta da militari del Nucleo Investigativo-Reparto Operativo di Aosta, ha avuto origine da segnalazioni relative ad accordi illeciti che sarebbero intercorsi fra Chenal e l'impresa Theodule, confermata dall’analisi dei tabulati del traffico telefonico.

L’indagine si è poi sviluppata con l’utilizzo di intercettazioni, anche ambientali, che hanno permesso di accertare i fatti contestati, nonché l’attività di spaccio di cocaina presso l'ospedale Parini da parte di Agostino, che si sarebbe, tra l'altro, allontanato dal lavoro sia per spacciare oltre che per motivi personali.