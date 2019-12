Gressan: Bilancio da quasi sette milioni di euro per rifare il look al paese

Pareggia sulla cifra di sei milioni e 900.000 euro il Bilancio triennale 2020/22 del Comune di Gressan, che il Consiglio comunale si appresta ad approvare nella seduta convocata dal sindaco, Michel Martinet, per le ore 9 di lunedì 30 dicembre. Molte le opere di riqualificazione urbana, impiantistica e stradale che potranno essere realizzate con i fondi a disposizione; tra queste la nuova struttura coperta per manifestazioni e svago all'area verde, con un impegno di spesa di circa 300 mila euro; i nuovi spogliatoi e altre aree attrezzate del campo di calcio per circa 500 mila euro; poi saranno ricostruiti tratti di acquedotto, riqualificate strade e piazze soprattutto in alcue frazioni e completate altre opere minori.

Durante i lavori consiliari saranno anche determinate le indennità di carica al sindaco e agli assessori, nonchè i gettoni di presenza ai consiglieri comunali e ai componenti della Commissione edilizia.

I lavori si concluderanno con l’approvazione del progetto preliminare per la riqualificazione energetica della scuola primaria del capoluogo, "un atto molto importante, che sarà illustrato nel dettaglio ai consiglieri", assicura il sindaco Martinet.