Commissione licenzia a maggioranza Bilancio Regione

La seconda Commissione "Affari generali", riunita nella mattinata di oggi lunedì 23 dicembre 2019, ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del gruppo M5S (i Consiglieri di Lega VdA e Mouv' non hanno partecipato al voto), sui disegni di legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020-2022, nonché sul documento di economia e finanza regionale.

La Commissione ha poi nominato il Consigliere Jean-Claude Daudry (AV) relatore del disegno di legge sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, approvando il provvedimento sempre a maggioranza.

«A seguito della decisione del Consiglio di rinviare in Commissione le leggi di bilancio - riferisce il Presidente della Commissione, Pierluigi Marquis (SA) - e al confronto interno tra le forze consiliari sulla proposta di parte dell’opposizione di prevedere l’esercizio provvisorio approvando il bilancio alla prima Assemblea di gennaio 2020, la Commissione, non avendo registrato convergenza di vedute, ha oggi riapprovato i disegni di legge per poter dare corso alla discussione e all'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre 2019. Si è definito un percorso per gli emendamenti prodotti dai vari gruppi consiliari: questi saranno discussi direttamente in Aula, a seguito delle valutazioni tecniche degli uffici. In quella sede si cercheranno le necessarie convergenze valutando le proposte dell'opposizione. L'obiettivo non è lo scontro, ma cercare di condividere una sintesi laddove possibile.»

Il Consiglio, così come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo del 19 dicembre 2019, si riunirà venerdì 27 e sabato 28 dicembre. La Conferenza dei Capigruppo sarà inoltre convocata domani, martedì 24, alle ore 12.00 per decidere l'organizzazione dei lavori del Consiglio.