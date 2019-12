Courmayeur: Il freddo di Miserocchi nei confronti di chi deve recarsi in Chiesa

Il calore della bellezza dell’auto che copre la facciata della Casa delle Guide non è stato sufficiente per sciogliere il ghiaccio che rende come una pista da bob la salita per all’ingresso della chiesa.

Il Sindaco Stefano Miserocchi scivola nuovamente su un momento di dolore. Tempo fa i famigliari di un turista straniero morto hanno trovato gli ufficio anagrafe chiuso; dovevano espletare le partiche per il rimpatrio.

Oggi il dolore di chi accompagnava nell’ultimo viaggio terreno un loro congiunto si è trasformato in desolazione. Hanno dovuto fare gli equilibristi per non cadere sulla lastra di ghiaccio che ricopriva la strada. Una vera vergogna e assoluta mancanza di sensibilità. Bastava una manciata di sale ma il sindaco ha altro a cui pensare.

Abbiamo ricevuto questo messaggio che giriamo al sindaco: “C'è un funerale. Questa è la rampa di accesso alla Chiesa. Non un vigile...niente sale....siamo senza parole”.

Noi abbiamo solo una parola: vergogna!