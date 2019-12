Aosta la Capitale del buio anche a Natale

Quasi una beffa, per Aosta: nel giorno del 'compleanno' archeologico del capoluogo valdostano, sabato 21 dicembre solstizio d'inverno, nuovi black-out all'illuminazione pubblica sono stati puntualmente patiti dai residenti e dai pochi turisti presenti in città. Lampioni spenti in tutta la zona ovest che comprende viale Europa, il 'quartier culturel' dell'Area megalitica, viale Conte Crotti, via Brean e corso Saint-martin de Corléans fino alla rotonda di via Monte Grivola.

"Senza le luminarie natalizie dei privati cittadini e dei commercianti sarebbe stato buio pesto", ha commentato un lettore di Aostacronaca.it che ha inviato, insieme ad altri aostani arrabbiati, la segnalazione dell'ennesimo disagio.

Black-out anche nelle vie adiacenti il tribunale, il quarto in due mesi; poi in via Carrel, di fronte all'autostazione dei pullman e fino al passaggio a livello di via Paravera; pericolosamente al buio da qualche giorno pure il parcheggio in corso Lancieri.

E dove le batterie di lampioni della città funzionano, i punti luce sono spesso intervallati da zone in ombra dovute a lampadine bruciate mai sostituite. Come ad esempio i fari di due dei sei proiettori che illuminano l'Arco d'Augusto, bruciati da circa un anno e mai cambiati.