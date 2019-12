Per rivedere il sole si deve pazientare fino a Natale

La nostra regione, segnala il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta, si trova sempre più in corrispondenza di un'intensa corrente a getto da NW; i flussi i quota corrispondono a venti nelle valli sotto forma di Foehn per la presenza di importante differenza di pressione al suolo tra i due versanti alpini.

Fino a martedì il fenomeno più significativo è l'umidità che si concentra, con nevicate e bufere di neve, soprattutto nelle zone Nord-occidentali, lasciando qualche schiarita alla bassa Valle. Mercoledì si svilupperà maggiormente un anticiclone dal Nord-Ovest africano verso l'Arco alpino, facendo calare il vento e portando condizioni soleggiate almeno fino a giovedì.

In seguito la Valle d'Aosta tornerà ad essere interessata da venti intensi da NW in quota, a tratti più umidi.

LUNEDI 23 DICEMBRE

Molto nuvoloso con nevicate sui settori settentrionali e occidentali oltre 900-1200 m, attenuazione pomeridiana di fenomeni e nuvolosità. Irregolarmente nuvoloso altrove, con schiarite anche ampie in particolare in bassa Valle e in serata.

MARTEDI 24 DICEMBRE

Molto nuvoloso a NW con nevicate deboli o fiocchi di neve sui rilievi, nuvoloso altrove con schiarite anche ampie. Il cielo tenderà a rasserenarsi dalla serata.