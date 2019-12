I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sulle pagine dei quotidiani nazionali la nuova ondata di maltempo che flagella l'Italia; le norme del Milleproroghe e lo scontro sulle autostrade; ombre di riciclaggio su esponenti M5S

IL CORRIERE DELLA SERA - Ok al Milleproproghe, sulle concessioni stradali è scontro. Contratti con Grillo e Casaleggio, sospetti Antiriciclaggio. Il maltempo si abbatte su 11 regioni

LA STAMPA - Maltempo, ancora allerta in 11 regioni. La ricetta di Patuanelli, 'lo Stato, guida silenziosa del mercato'. Triangolo Grillo-Casaleggio-Moby, un faro della Guardia di finanza

LA STAMPA VDA - La Regione scrive al suo avvocato pe rientrare nel processo Geenna. Babbo Natale ha portato i doni ai bambini del Beauregard in sella a un'Harley Davidson.

IL SOLE24ORE - Milleproproghe, lo scontro rimane sulle autostrade. Alitalia, sale il conto della Compagnia. Arriva il bonus Befana ma non si sa ancora come. Prima casa, ecco come funzionano gli sconti del Fisco.

GAZZETTAMATIN.IT - Adu, lotta alle discariche e abbattimento del lupo

AOSTASERA.IT - Ospedale Beauregard, Babbo Natale arriva in sella a una Harley

AOSTAOGGI.IT - Consiglio Valle, lunedì 23 inizia la settimana decisiva per il Bilancio

AOSTANEWS24.IT - Favre, Marzi, Trione e Lavevaz hanno fatto il loro ingresso in Consiglio regionale

BOBINETV.IT - Consiglio comunale a Pollein il 20 dicembre