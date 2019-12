Domani lunedì 23 dicembre saint Armand

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 24 dicembre

Ospedale Beauregard - ore 16.30

Natale del Signore - S. Messa della Vigilia

Cattedrale - ore 22.00

Natale del Signore - S. Messa della Notte

Mercoledì 25 dicembre

Cattedrale - ore 10.30

Natale del Signore - S. Messa del Giorno

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 17.30

Vespri di Natale

Giovedì 26 dicembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

S. Messa e incontro con i Sacerdoti del Priorato

Venerdì 27 dicembre

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Domenica 29 dicembre

Cattedrale - ore 20.30

Veglia di preghiera per la Famiglia

Lunedì 30 dicembre

Cogne, Casa delle Suore di San Giuseppe – pomeriggio

S. Messa con i giovani del Rinnovamento nello Spirito

Martedì 31 dicembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

Le Messager Valdotain ricorda lunedì 23 dicembre saint Armand

La Chiesa celebra Sant' Ivo (Yves) di Chartres Vescovo

La vastissima bibliografia esistente sulla sua persona e sul contenuto delle sue opere e pensiero canonico, fa giustificare ampiamente quanto ebbe a dire di lui Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), vescovo di Meaux, scrittore e sommo oratore francese, indicandolo come “il vescovo più santo e più sapiente del suo secolo”.

Yves nacque verso il 1040 presso Beauvais (Rouen) in un’agiata famiglia; i suoi genitori Ugo d’Auteuil e Ilmenberga, gli diedero una prima istruzione letteraria, proseguita poi a Parigi, grandissimo centro culturale già in quell’epoca.

Proseguì gli studi in teologia nell’abbazia di Le Bec in Normandia, dove ebbe come compagno di studi s. Anselmo e per maestro il giurista, poi monaco, Lanfranco di Pavia (sec. XI), divenuto arcivescovo di Canterbury nel 1070.

Yves fu poi nominato canonico di Nesles in Piccardia (regione storica della Francia settentrionale) ma dopo qualche anno venne richiamato a Beauvais da Guido vescovo di quella città, il quale gli diede l’incarico della direzione del monastero dei Canonici Regolari di Saint-Quentin, che era stato appena fondato, così Yves ne divenne la guida dal 1078 al 1090 e la fama della sua saggezza si diffuse in tutta la regione.

Aveva circa 50 anni quando il clero ed il popolo dei fedeli di Chartres, insigne città della Francia, sede della grandiosa cattedrale gotica, la cui costruzione sarebbe iniziata proprio in quel XII secolo, designò Yves come loro vescovo, al posto del deposto Goffredo accusato di simonia.

Goffredo si appellò a Roma, ma il papa Urbano II (1042-1099) gli diede torto, confermando l’investitura di Yves; anche il re di Francia Filippo I (1052-1108), come privilegio di quei tempi, gli consegnò il pastorale.

Ma quando fu chiesto all’arcivescovo di Sens, Richer suo metropolita di consacrarlo, questi si rifiutò non essendo stato consultato nel processo romano contro Goffredo.

A questo punto Yves decise di andare direttamente dal papa, che però aveva dovuto lasciare Roma per rifugiarsi a Capua, dovendo sfuggire alla soldataglia dell’imperatore di Germania Enrico IV (1050-1106) impegnato nella lotta per le investiture, già contro il papa s. Gregorio VII (1073-1085) suo predecessore; e fu a Capua che verso la fine del 1090, papa Urbano II lo consacrò vescovo di Chartres.

