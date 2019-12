Per pericolo valanghe chiusa strada della Val Ferret e limitazioni in Val Veny

A partire dalle ore 18,30 del 22 dicembre 2019, in Val Ferret, sono vietate la circolazione veicolare e pedonale da La Palud a Planpincieux, fino alla revoca dell'ordinanza.

Sempre a partire dalle ore 18,30 del 22 dicembre 2019 e fino alla revoca dell'ordinanza è istituito il divieto di transito, in entrata e uscita, sia pedonale, che con sci e con mezzi a motore e qualsiasi altro veicolo, nell’area Brenva, compresa dagli accessi alla Val Veny, in particolare da Piazzale Funivie Val Veny, ex Des Alpes e dalla pista a valle del Tunnel del Bianco, compreso il Plan Ponquet.