Aosta: Il sindaco Centoz scarica la Barillà sua nominata nell’Aps

La paura fa novanta ed il Sindaco Fulvio Centoz per non andare in minoranza su una questione delicata di soldi e di etica ha preferito scaricare i suoi nominati nell’Aps di Aosta e scendere a comprem0osso con Pietro Verducci e Erienne Andrione, che avevano presentato una mozione ed alcune interrogazioni per avere chiarimenti sul master pagato alla Vice Presidente Antonella Barillà che è stata nominata come esperta nel Cda dell’Aps. Ma come non bastasse il sindaco dovrà verificare per recuperare il premio di risultato concesso al CdA.

Etienne Andrione

La storia

All’Aps, l’azienda del Comune di Aosta il cui CdA, è composto da tre 'manager' nominati da Fulvio Centoz, il sindaco autocandidato. Del management, tra gli altri figura Antonella Barillà, compagna di partito del sindaco, candidata nel Pd assurta alla carica di vice presidente, nonché consulente del Ministero alla Sanità che ha frequentato un master a spese dell’Aps. E qui potrebbe configurarsi un conflitto di interessi se non una incompatibilità in quando l’Aps gestisce anche le farmacie comunali.

E proprio il CdA, del quale fa parte la signora Barillà, le ha finanziato un master di II° livello presso l’università di Ferrara, dal titolo “Perf.ET Miglioramento della performance degli Enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni”. Un Master che ha un costo un costo (anno 2019/2020) di 5.000 euro, una durata di 1.875 ore, di cui 620, tra cui le 100 di tirocinio, non dedicate allo studio individuale e che sono perciò sottoposte a controllo di frequenza, possibile anche a distanza, per un equivalente quindi di 17 settimane lavorative sulla base di un orario di 36 ore/settimana.

C’è da chiedersi come, fintanto che studia, la signora Barillà potrà assolvere il suo compito di manager dell’Aps. E poi c’è il risvolto ridicolo sollevato da Andrione e riguarda “il giudizio sulla resa del tirocinio stesso è reso dal C.d.A. di A.P.S. di cui uno dei membri è il tirocinante stesso”.

Dibattito in Consiglio

Mozione e interrogazioni ha impegnato il Consiglio comunale a porte chiuse per quasi quattro ore. Da una parte il sindaco che chiedeva il ritiro della mozione e Pietro Verducci, primo firmatario, ed Etienne Andrione che tenevano duro sul mantenimento della mozione.

Quando si è reso conto che stava capitolando perché numerosi consiglieri di maggioranza, parte della minoranza e il gruppo misto di maggioranza, salvo Antonio Crea fedele al sindaco, erano favorevoli alla mozione, il sindaco è sceso ad un compromesso. Dopo alcune sospensioni per limare il testo della mozione il documento è stato approvato all’unanimità. Le modifiche sono state accolte da Pietro Verducci ed Etienne Andrione per senso di responsabilità e dare al sindaco la possibilità di verificare l’operato del CdA dell’Aps.

Le mozione, sottoscritta anche dai 5 stelle Patrizia Pradelli e Luca Lotto (nella foto), chiedeva la restituzione di quanto percepito dai membri del C.d.A. a titolo di “indennità di risultato” per il 2018 e al suo vicepresidente anche quella delle somme pagate dall’Azienda per l’iscrizione al Master citato; - Valutare la revoca della nomina degli stessi, operata con decreto sindacale del 06/08/2018; - Disporre la trasmissione di ogni documentazione utile alla procura contabile per le valutazioni di competenza in merito a ciò che, alla luce di quanto anzidetto, risulta un indebito esborso di denaro pubblico.

Il documento approvato all’unanimità nella sostanza rispecchia l’originale ma permette al sindaco di verificare se quanto percepito quale premio di risultato è regolare; inoltre non prevede la revoca del CdA che, comunque, è in scadenza. Ma soprattutto l’operato del CdA sarà passato ai raggi x della Commissione in un incontro che sarà convocato entro il 10 gennaio.

Tempi davvero duri per il sindaco Centoz che con l’elezione in Consiglio Valle dell’assessore alle Finanze, Carlo Marzi, ha perso la più robusta e lungimirante stampella politica. Anche perché il malumeore per il suo operato da allagando un numero sempre maggiore di Consigliere di maggioranza.